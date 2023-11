Stromversorger: Kostenaufschlag für Wärmepumpenbesitzer

Anzeige

CHEMNITZ. Der Energieversorger Envia M hat angekündigt, zum neuen Jahr einen deutlichen Aufschlag für Betreiber von Wärmepumpen und Wärmespeichern zu erheben. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte bisher Hoffnungen auf einen günstigen Sondertarif für die stromhungrigen Anlagen geschürt.

Wer eine Wärmepumpe hat, muß ab dem 1. Januar 2024 Mehrkosten von etwa 15 Prozent zahlen. Die Kilowattstunde steigt um 4,21 Cent auf dann insgesamt 33,10 Cent, gab das Unternehmen bekannt. Für einen durchschnittlichen Haushalt, der bisher 2.240 Euro zahlte, kommen damit etwa 370 Euro dazu, rechnet die Bild-Zeitung vor.

Entspannung bei Stromkunden in der Grundversorgung

Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit höheren Beschaffungskosten im vergangenen Jahr, die nun auf die Kunden umgelegt werden. Betroffen sind von der Maßnahme rund 70.000 Haushalte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg. Stromkunden in der Grundversorgung können dagegen auf eine leichte Senkung der Preise hoffen.

Auch für die Betreiber von Gasheizungen ist eine leichte Entspannung in Sicht. EnviaM-Tochter Mitgas kündigte an, den Gaspreis um 0,94 Cent zu senken. Dieser liegt mit 14,13 Cent pro Kilowattstunde aber immer noch über dem aktuellen Marktpreis. Mitgas rechtfertigte das mit der Rolle als Grundversorger. Man habe in den vergangenen Jahren Gas zu hohen Preisen einkaufen müssen. (JF)