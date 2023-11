Verfassungsschutz ist sicher: AfD gesichert rechtsextremistisch

Anzeige

MAGDEBURG. Die sachsen-anhaltinische AfD hat die Einschätzung des Verfassungsschutzes, wonach die Partei „gesichert rechtsextremistisch“ sei, kritisiert und der Behörde unlautere Motive unterstellt. Jan Wenzel Schmidt, Mitglied im AfD-Landesvorstand von Sachsen-Anhalt, sagte der JUNGEN FREIHEIT am Dienstag: „Kaum stellt die AfD den ersten Bürgermeister in Sachsen-Anhalt und liegt in Umfragen als stärkste Kraft vor der CDU, schon wird sie vom CDU-nahen Jochen Hollmann als gesichert rechtsextrem eingestuft.“ Es handele sich dabei um einen „offensichtlichen Versuch, die einzig echte Opposition zu diskreditieren“.

Welch ein Zufall. Die #AfD liegt in Sachsen-Anhalt in Umfragen vor der CDU und schon ist sie gesichert rechtsextrem.😂 pic.twitter.com/zkmopTHEEW — Jan Wenzel Schmidt (@jws_afd) November 7, 2023

Der Chef des Verfassungsschutzes von Sachsen-Anhalt, Jochen Hollmann, hatte dem MDR am Dienstag nachmittag mitgeteilt, daß die AfD nun eindeutig rechtsextrem sei. Seine Behörde habe mehrere rassistische, antisemitische und islamfeindliche Aussagen von Mandatsträgern und Parteimitgliedern ausgewertet.

Verfassungsschutzchef: AfD hat sich seit Corona radikalisiert

Mit Blick auf vorangegangene Einschätzungen des Inlandsgeheimdienstes, wonach die Partei lediglich ein Verdachtsfall sei, sagte Hollmann: „Der Landesverband vertritt nicht nur weiterhin verfassungsfeindliche Positionen, die zur Einstufung als Verdachtsfall geführt hatten, sondern hat sich vielmehr seit der Corona-Pandemie derart radikalisiert, daß eine systematische Beobachtung unter Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel gerechtfertigt ist.“ Zudem seien AfD-Vertreter in Sachsen-Anhalt gewillt, die parlamentarische Demokratie abzuschaffen und deren Institutionen verächtlich zu machen.

AfD-Landesvorstandsmitglied Wenzel Schmidt widersprach dieser Einschätzung vehement und erhob schwere Vorwürfe gegen den Nachrichtendienst. „Die Instrumentalisierung des Verfassungsschutzes zur Oppositionsbekämpfung ist die wahre Schädigung der Demokratie.“ Die nächsten Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt finden voraussichtlich im Juni 2024 statt, in den aktuellen Umfragen ist die AfD mit 33 Prozent stärkste Kraft. (st)