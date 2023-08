Deutschland wird vom Stromexporteur zum -importeur

STOCKTON-ON-TEES. Deutschland ist im ersten Halbjahr 2023 vom drittgrößten europäischen Stromexporteur zum Stromimporteur abgerutscht. Spanien verdrängte Deutschland in der Statistik auf den vierten Platz, wie eine Datenauswertung des Unternehmens „EnAppSys“ zeigt. Der Bericht beschreibt den Umfang der Importe und Exporte in Europa in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023. Demnach liegt der deutsche Netto-Stromexport nur noch bei 0,6 Terawattstunden (TWh). Im zweiten Halbjahr 2022 exportierte Deutschland noch 9,2 TWh. Der Stromimport ist mit 28,3 TWh ist gegenüber dem Vergleichszeitraum um 4,2 TWh gestiegen.

France takes the crown as Europe’s largest net power exporter in H1 2023, sending 17.6TWh mostly to Britain and Italy, thanks to reviving nuclear assets.

Sweden was second at 14.6TWh, while Spain overtook Germany to be third highest net exporter with 8.8TWh, driven by lower gas… pic.twitter.com/DjmJw01xNg

