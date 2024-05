Feuer in Rathaus: Täter drohen weitere Brandanschläge an

Anzeige

BERLIN. Am frühen Morgen des Himmelfahrtstages haben Unbekannte Scheiben des Rathauses Tiergarten zerstört und ein Molotowcocktail hindurchgeworfen. In den Innenräumen gingen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand mit 30 Einsatzkräften.

Auf die Außenwände des Gebäudes, in dem das Bürgeramt untergebracht ist, sprühten die Täter pro-palästinensische Parolen. Neben „Brennt Gaza, brennt Berlin“ entdeckte die Polizei auf der Fassade auch „Free Gaza“ und „Free Hamas“. Laut Bild-Zeitung drohten die Täter auch mit weiteren Brandanschlägen in Berlin. Linksextremisten hatten zuletzt im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt immer wieder Protestaktionen und Besetzungen durchgeführt.

Zwei Brandstifter am Rathaus beobachtet

Ein Zeuge hatte nach Angaben der Polizei das splitternde Glas gehört und kurz danach die Flammen im Innern des Rathauses bemerkt. Er alarmierte die Feuerwehr und sah zwei Personen vom Tatort flüchten.

Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. „Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen“, teilte die Polizei in einer Presseerklärung mit. Die Täter konnte sie bisher nicht fassen. (fh)