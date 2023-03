JF-TV: Wie Deutschland seine Industrie gegen die Wand fährt

Anzeige







Die hohen Energiepreise treffen alle. Den Kunden an der Supermarktkasse, aber auch große Unternehmen. Im Gespräch mit JF-TV warnt der Hauptgeschäftsführer von Vero, dem Verband der Bau- und Rohstoffindustrie, Raimo Benger, vor einer „Deindustrialisierung“ Deutschlands.

Benger nennt als konkrete Beispiele Volkswagen und Audi, denn beide wollen ihre E-Autos künftig im Ausland produzieren. Außerdem kündigte der Chemiekonzern BASF zuletzt einen massiven Stellenabbau an.

Benger zeigt sich fassungslos, so etwas habe er „noch nicht erlebt“. Er appelliert eindringlich an Politiker aller Parteien, etwas gegen diese Entwicklungen zu unternehmen. Vor allem die Erhöhung des Angebots auf dem Energiemarkt sei dringend geboten. Einen Lösungsansatz bietet die JUNGE FREIHEIT in einer neuen Petition an, die fordert, die deutschen Kernkraftwerke länger laufen zu lassen. (JF)