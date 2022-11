Mega-Zoff zwischen Elon Musk und Tim Cooks Apple

SAN FRANCISCO. Seit Elon Musk Twitter für 44 Milliarden Dollar übernommen hat, sieht sich der neue Besitzer ständigen Anfeindungen ausgesetzt. Er will den Kurznachrichtendienst wieder zu einer Plattform der Meinungsfreiheit machen. Daraufhin haben Großkonzerne ihre Werbung auf Twitter gestoppt – auch das von Tim Cook geführte Apple.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why

— Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022