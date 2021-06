Lieferengpässe setzen deutscher Industrie zu

Fast jedem zweiten Unternehmen fehlt Material

Das IfW führt die Lieferengpässe auf die anziehende Weltwirtschaft und eine sich verschiebende Nachfrage zu langlebigen Konsumgütern wie etwa Elektronik, die Halbleiter-Chips enthalten, zurück. Einzelereignisse wie die Blockade des Suez-Kanals, Extremwetterlagen in den USA und Brände in Chipfabriken hätten die Lieferprobleme verschärft. In jüngster Vergangenheit bestünden weitere Transportengpässe in der Seehandelsschiffahrt, heißt es.