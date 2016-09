JF-TV ist mit Georg Pazderski, dem Spitzenkandidaten der AfD zur Berliner Abgeordnetenhauswahl, wenige Tage vor dem entscheidenden Wahlsonntag durch Berlin gefahren. Was Pazderski zu den Problemen der Hauptstadt sagt und was er zukünftig für Berlin erreichen will, sehen Sie in unserer Videoreportage: https://www.youtube.com/watch?v=E1SD_JRYJjM