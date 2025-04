Zwei Türken nach Doppelmord in Hessen verhaftet

Anzeige

BAD NAUHEIM. Nach dem kaltblütigen Doppelmord an einem 59jährigen und dessen 28jährigem Schwiegersohn, beide türkische Staatsangehörige, hat die Polizei zwei tatverdächtige Türken festgenommen. Doch der eigentliche Schütze ist weiterhin auf der Flucht.

Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, erfolgten die Festnahmen am Wochenende im Main-Kinzig-Kreis und in Hanau. Die Polizei durchsuchte die Wohnungen der beiden Männer – 31 und 36 Jahre alt – und stellte Beweismittel sicher, darunter mehrere Mobiltelefone. Am Montagmorgen erließ eine Haftrichterin am Amtsgericht Friedberg Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der Anstiftung zum Mord.

Beide Verdächtigen sind ebenfalls türkische Staatsangehörige und bislang nicht vorbestraft. Zum Tatvorwurf schweigen sie. Die Bluttat ereignete sich am Freitag vor einem Wohnhaus in der hessischen Kurstadt Bad Nauheim. Die beiden Opfer wurden durch mehrere Schüsse tödlich verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen die nun Festgenommenen die Tötung in Auftrag gegeben haben. Die tödlichen Schüsse selbst soll ein dritter Täter abgegeben haben, der nach wie vor flüchtig ist.

Mord an Türken soll geplant gewesen sein

Die Staatsanwaltschaft äußert sich bislang nicht zu den Hintergründen der Tat. Eine Obduktion der Leichen durch das Institut für Rechtsmedizin in Gießen bestätigte, dass beide Männer an zahlreichen Schussverletzungen starben.

Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach dem unbekannten Schützen. Bereits kurz nach der Tat war zunächst von einem Einzeltäter die Rede. Inzwischen gehen die Ermittler von einer gezielt geplanten Tat durch ein kriminelles Trio aus. (rr)