Verfassungsbeschwerde abgelehnt – Ministerpräsidentin durfte über AfD schimpfen

KARLSRUHE. Der rheinland-pfälzische Landesverband der AfD ist mit einer Verfassungsbeschwerde gegen das Land Rheinland-Pfalz vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Die Richter in Karlsruhe nahmen die Beschwerde nicht zur Entscheidung an. Sie sei unzulässig, da sie keine Grundrechtsverletzung in einer den Anforderungen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes genügenden Weise erkennen lasse.

Ausgangspunkt war ein Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz vom April 2025. Darin hatte das Gericht eine Organklage der AfD abgewiesen. Die Partei hatte sich gegen Äußerungen der damaligen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gewandt, die auf der offiziellen Regierungswebseite und in sozialen Netzwerken verbreitet worden waren. Dreyer hatte die AfD unter anderem als „rechtsextreme Verfassungsfeinde“ bezeichnet und behauptet, sie plane „die Vertreibung und Deportation von Millionen Menschen aus rassistischen Motiven“.

Gericht rechtfertigt Parteinahme des Staates

Die Verfassungsrichter von Rheinland-Pfalz räumten zwar ein, daß die Verlautbarungen nicht mit dem staatlichen Neutralitätsgebot vereinbar seien. Der Eingriff in die Chancengleichheit der Partei sei jedoch „zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt“. Auch das Sachlichkeitsgebot sei gewahrt worden. Es ist das erste Mal, daß ein deutsches Verfassungsgericht derartige Äußerungen durch eine amtierende Ministerpräsidentin nachträglich für zulässig erklärte.

Die AfD sah sich dadurch in ihrem Grundrecht auf gleichberechtigte Teilhabe am politischen Wettbewerb verletzt und rief das Bundesverfassungsgericht an. Die Beschwerde richtete sich laut Bundesverfassungsgericht gegen eine „Abweichung von der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts“ zur Äußerungsbefugnis von Amtsträgern.

Richter verweisen auf falsches Verfahren

Die Karlsruher Richter wiesen das als unsubstantiiert zurück. Politische Parteien könnten sich mit einer Verfassungsbeschwerde nur auf solche Rechte berufen, „die ihnen unabhängig von ihrem verfassungsrechtlichen Status wie jedermann zustehen“. Zum Schutz ihrer Gleichberechtigung im politischen Wettbewerb sei allein der Weg über den Organstreit zulässig – den die AfD bereits beschritten habe.

Auch hinsichtlich des Rechts auf rechtliches Gehör bemängelte das Bundesverfassungsgericht, daß sich die Beschwerdeführerin nicht mit der föderalen Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern auseinandergesetzt habe. Das Karlsruher Gericht sei keine „Superrevisionsinstanz“ über die Landesverfassungsgerichte. (sv)