Unternehmerlegende Grupp wettert gegen Brandmauer

Unternehmer Wolfgang Grupp in einem Lager für Stoffballen: Umgang mit der AfD ist undemokratisch.

Der bekannte Unternehmer Wolfgang Grupp kritisiert den Umgang der Union mit der AfD in scharfen Worten: „Wenn wir in einer Demokratie sind, dann müssen wir mit allen sprechen!“ Er selbst habe das immer so gehandhabt.