Waffentragen soll in Hamburg der Vergangenheit angehören

HAMBURG. Die CDU hat angekündigt, ganz Hamburg zur waffenfreien Zone erklären zu wollen. „Warum muß überhaupt jemand in Hamburg eine Waffe tragen?“, fragte der Spitzenkandidat der Christdemokraten zur Bürgerschaftswahl, Dennis Thering, laut der Nachrichtenagentur dpa.

Sollte die CDU die Wahl am kommenden Sonntag gewinnen, werde die entsprechende Gesetzesänderung auf den Weg gebracht. In ihrem Wahlprogramm wirbt die Partei bereits dafür, die Elbmetropole zur sichersten Großstadt Deutschlands machen zu wollen. „Doch nun wollen wir noch einen Schritt weitergehen“, betonte Thering.

Hamburg hat die Wahl

Zugleich legte der CDU-Politiker Wert darauf, daß Polizisten, Jäger und andere Personen mit einem berechtigten Interesse von dem Verbot ausgenommen sein sollen. „Wir werden dazu sehr kurzfristig nach der Wahl mit einer Bundesratsinitiative die notwendigen gesetzlichen Anpassungen auf Bundesebene anstoßen, um das Waffengesetz entsprechend zu ändern“, versprach Thering.

Vor dem Urnengang in der Hansestadt liegt die CDU laut Umfrage von infratest dimap derzeit bei 17 Prozent. Damit wäre sie nur drittstärkste Kraft nach der SPD (32 Prozent) des Regierenden Bürgermeisters Peter Tschentscher und den Grünen (18 Prozent). Hinter der CDU liegen in der Umfrage die Linke und die AfD (jeweils zehn Prozent). Weder die FDP noch das BSW mit je drei Prozent schaffen es demnach in die Bürgerschaft. (ag)