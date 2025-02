Terror-Drohung: Nürnberg sagt Kinderfaschingszug ab

Fasching in Nürnberg: Selbst Polizei reicht nun nicht mehr, wie hier im vergangen Jahr, um die Kinder zu schützen. Foto: picture alliance / Panama Pictures | Dwi Anoraganingrum

IS ruft zu Anschlägen auf

Nun also doch: Unter den Terrordrohungen radikaler Muslime müssen die Kleinsten leiden. Der Nürnberger Kinderfaschingszug am Rosenmontag wird abgesagt. Am Tag zuvor sollen aber die Erwachsenen unter Schutz feiern dürfen.