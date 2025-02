Österreich: Syrer sticht wahllos auf Passanten ein – 14jähriger stirbt

Polizeiwache in Villach: Syrer sticht wahllos auf Menschen ein Foto: picture alliance / GERT EGGENBERGER / APA / picturedesk.com | GERT EGGENBERGER

Amoklauf in Kärnten

Messerterror auch in Österreich: In der Innenstadt sticht ein 23jähriger Syrer plötzlich um sich und greift zahlreiche Passanten an. Ein 14jähriger Junge hat keine Chance und stirbt sofort.