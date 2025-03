SPD: Keine „Migrationswende“ mit Merz verabredet

Keine Migrationswende: SPD-Chefin Saskia Esken bezeichnet Zurückweisungen an den Grenzen als „brandgefährlich“. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Im Sondierungspapier finden sich zur Migration nur Konjunktive. Die SPD macht jetzt klar, was die bedeuten: Es wird keine Zurückweisungen an den Grenzen geben. Das wäre „brandgefährlich“, so Parteichefin Esken.