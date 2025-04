Nächster Umfrage-Hammer: AfD eilt Union davon

Anzeige

BERLIN. Die AfD kann ihren Vorsprung auf die Union laut einer Umfrage weiter ausbauen. Sie liegt nun mit zwei Prozentpunkten vor CDU und CSU, die auf 24 Prozent kommen und einen Punkt abgeben. Die AfD kann ihr Ergebnis halten.

Auch die SPD verliert leicht an Zustimmung und kommt aktuell auf 14 Prozent – in der Vorwoche waren es noch 15 Prozent. Leicht verbessern konnten sich dagegen die Grünen, sie stehen aktuell bei zwölf Prozent, was einer Steigerung von einem Prozentpunkt entspricht.

CDU bei Bundestagswahl noch deutlich vorne

Die Linkspartei steht laut Forsa aktuell bei zehn Prozent, in der Vorwoche waren es noch neun Prozent. Das BSW stagniert bei vier Prozent, während die FDP einen weiteren Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche verlor – die Liberalen würden bei einer Bundestagswahl aktuell drei Prozent erhalten.

Bei der vergangenen, vorgezogenen Bundestagswahl im Februar hatte die Union mit 28,6 Prozent die Wahl noch deutlich vor der zweitplatzierten AfD (20,8 Prozent) gewonnen. (st)