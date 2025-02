München: Täter rast mit Auto in Verdi-Demonstration – mehrere Verletzte

Anzeige

MÜNCHEN. Terror-Alarm in der Münchner Innenstadt? Donnerstag vormittag ist ein Auto in eine Gruppe von Teilnehmern an einem Verdi-Streik gefahren. Mehrere Personen wurden verletzt. Die genauen Umstände des Vorfalls sind derzeit unklar. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort.

Laut einem Augenzeugen soll das Fahrzeug gezielt in die Menge gesteuert worden sein. Zudem wird berichtet, daß zwei Männer beteiligt gewesen seien – einer von ihnen sei von der Polizei angeschossen und weggetragen worden.

Die Polizei informiert auf der Plattform X über den laufenden Einsatz und ruft dazu auf, von Spekulationen abzusehen.

An der Einsatzörtlichkeit ist ein Fahrzeug in eine Personengruppe gefahren. Mehrere Personen wurden hierbei verletzt. Wir sind mit starken Kräften vor Ort. pic.twitter.com/ulAfCQ93GL — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 13, 2025

>> Mehr in Kürze.