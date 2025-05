Frauke Petry in einer Talkrunde: Die Parteilose will mit einer Neugründung durchstarten. Foto: IMAGO / teutopress

Frauke Petry will schon wieder neue Partei gründen

Ex-AfD-Chefin Petry will zurück in die Politik – mit einem marktliberalen Programm, parteilosen Kandidaten und scharfer Kritik an Staatsquote, Migrationspolitik und alten Weggefährten. Zur AfD hat sie eine klare Meinung parat.