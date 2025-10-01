Explosionen und Schüsse in München: Mindestens ein Toter

Anzeige

MÜNCHEN. Polizei, Bombenentschärfer und Feuerwehr sind im Großeinsatz: In München ist es in den frühen Morgenstunden zu mehreren Explosionen gekommen. Auch Schüsse sind gefallen. Die Taten ereigneten sich in der Lerchenauer Straße im Norden der Stadt. Ein Haus soll beschädigt und ein Auto ausgebrannt sein.

Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig. pic.twitter.com/jsov9njWTv — Polizei München (@PolizeiMuenchen) October 1, 2025

Riesige Rauchwolke über München

Die Beamten entdeckten bisher eine Leiche. Dabei soll es sich um einen Mann handeln. Außerdem wurde mindestens eine weitere Person mit Schußverletzungen aufgefunden.

Die Polizei äußert sich bisher nicht zu möglichen Hintergründen des Verbrechens. Die Bild-Zeitung spekuliert, der verstorbene Mann könnte sein Elternhaus vorher mit Sprengsätzen präpariert, in Brand gesetzt und sich dann das Leben genommen haben.

Eine riesige Rauchwolke steht derzeit über dem Münchner Norden und ist von weiter Entfernung sichtbar. (fh)