EILMELDUNG: Explosionen und Schüsse in München: Mindestens ein Toter

Nach Explosionen gibt es einen großen Polizeieinsatz in München. Symbolfoto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
EILMELDUNG
 

Explosionen und Schüsse in München: Mindestens ein Toter

Über München steht eine riesige Rauchsäule: Im Norden der Stadt kommt es am Morgen zu Explosionen und Schüssen. Die Polizei ist im Großeinsatz.
MÜNCHEN. Polizei, Bombenentschärfer und Feuerwehr sind im Großeinsatz: In München ist es in den frühen Morgenstunden zu mehreren Explosionen gekommen. Auch Schüsse sind gefallen. Die Taten ereigneten sich in der Lerchenauer Straße im Norden der Stadt. Ein Haus soll beschädigt und ein Auto ausgebrannt sein.

Riesige Rauchwolke über München

Die Beamten entdeckten bisher eine Leiche. Dabei soll es sich um einen Mann handeln. Außerdem wurde mindestens eine weitere Person mit Schußverletzungen aufgefunden.

Die Polizei äußert sich bisher nicht zu möglichen Hintergründen des Verbrechens. Die Bild-Zeitung spekuliert, der verstorbene Mann könnte sein Elternhaus vorher mit Sprengsätzen präpariert, in Brand gesetzt und sich dann das Leben genommen haben.

Eine riesige Rauchwolke steht derzeit über dem Münchner Norden und ist von weiter Entfernung sichtbar. (fh)

Nach Explosionen gibt es einen großen Polizeieinsatz in München. Symbolfoto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
