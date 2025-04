„Ein Freifahrtschein zur regierungsamtlichen Diffamierung der AfD“

AfD-Justitiar Stephan Brandner (r.): Demokratie in Gefahr? Foto: IMAGO / Metodi Popow

Anti-AfD-Urteil in Rheinland-Pfalz

Es ist einer der Grundpfeiler der Demokratie: Staatliche Institutionen dürfen sich nicht in den Wettbewerb der Parteien einmischen. Der als SPD-nahe geltende Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz hebt das nun aus den Angeln und erlaubt dem Staat Anti-AfD-Agitation. Was sagt die Partei dazu?