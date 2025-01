CSU-Mitarbeiter klaut Plakate der Konkurrenz

Anzeige

MÜNCHEN. Ein Mitarbeiter der CSU in München hat zwei Wahlplakate der Partei „Die Partei“ entwendet und daraufhin in die eigene Parteizentrale in München gebracht. Das räumte ein Sprecher der Christsozialen am Donnerstag ein. Auf den Plakaten war Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz abgebildet, dazu der Spruch: „Wenn du Trump bei wish bestellst“ und die Internetadresse: „blackrockmatters.de“. Diese führt auf eine Website von „Die Partei“.

Au, Mann, Söder! Anzeige ist raus! (Aktenzeichen BY8547-501230-2518) Politisch motivierte Straftat der CSU gegen Die PARTEI Bereits mehrfach wurden in verschiedenen Bundesländern nachts PARTEI-Plakate entwendet. Als in München zwei Mal hintereinander mehrere Exemplare direkt… pic.twitter.com/cfGnTG9uaL — Martin Sonneborn (@MartinSonneborn) January 22, 2025

Aufgeflogen war der Diebstahl, weil „Die Partei“ die Wahlplakate nach eigenen Angaben mit GPS-Geräten versehen hatte, nachdem zuvor bereits zwei Mal Parteiplakate vor der CSU-Zentrale verschwunden seien. Als dies dann erneut geschah, lokalisierte das GPS-Gerät das Diebesgut direkt bei der CSU. „Die Partei“ veröffentlichte einen entsprechenden Screenshot der GPS-Lokalisierung und ein Video, das den CSU-Mitarbeiter beim Diebstahl zeigen soll.

CSU mißbilligt die Tat

Die Münchner Polizei bestätigte am Donnerstag gegenüber der JUNGEN FREIHEIT, daß eine Anzeige in der Angelegenheit eingegangen sei. Die CSU schwieg zunächst, räumte die Tat aber später ein. Dabei betonte sie, daß der entsprechende Mitarbeiter „auf eigene Initiative“ gehandelt habe. „Auch wenn die Darstellung auf dem Wahlplakat unanständig und niveaulos ist – das Entfernen von Wahlplakaten mißbilligen wir ausdrücklich.“ Unklar blieb, ob der Mitarbeiter auch hinter dem vorherigen Diebstahl steckt.

„Markus Söder duldet in Bayern wohl keine Merz-Plakate, auf denen er nicht auch zu sehen ist“, sagte die landespolitische Sprecherin der Satire-Partei in Bayern. „Das ist aber noch lange kein Grund, unsere Plakate widerrechtlich zu entfernen. Spätestens zur nächsten Landtagswahl werden wir auch ihn wieder plakatieren. Versprochen.“

Die CSU gibt an, die Plakate mittlerweile wieder vor die Parteizentrale gebracht zu haben. Auf einem von „Die Partei“ veröffentlichten Bild ist zu sehen, daß eines der Plakate offenbar beschädigt wurde. Es wurde so von einem hölzernen Untergrund abgerissen, daß Merz und der dazugehörige Slogan nicht mehr zu erkennen sind. (ser)