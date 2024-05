Zahl der illegalen Einreisen steigt im April erneut an

Anzeige

BERLIN. Die Zahl der illegalen Einreisen ist im vergangenen Monat angestiegen. Kamen im März noch 7.079 Personen rechtswidrig in die Bundesrepublik, waren es im April 7.531. Das entspricht einem Anstieg von 6,39 Prozent, wie aus aktuellen Zahlen der Bundespolizei hervorgeht.

Die Polizei rechnet damit, daß diese Zahlen demnächst weiter steigen werden. Im laufenden Kalenderjahr ist der April der Monat mit den meisten rechtswidrigen Grenzübertritten. Im Mai 2023 kam es allerdings zu 8.532 illegalen Einreisen.

Illegale Einreisen nehmen seit Jahren zu

Auch die Zahl der Abweisungen an den deutschen Grenzen stieg zuletzt an. 2023 wurden 35.392 illegale Migranten zurückgewiesen. Für den ersten stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, ist das ein Erfolg. „Denn 2022 waren nur 25.338, im Jahr 2021 sogar nur 12.950 Illegale sofort an den Grenzen zurückgewiesen worden“, sagte Ostermann der Bild-Zeitung.

Dennoch stieg die Zahl der illegalen Einreisen in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. 2021 kamen 57.637 Illegale in die Bundesrepublik, 2023 waren es 127.549. Ostermann forderte deshalb ein Umdenken in der Innenpolitik.

Die Bundesregierung wäre demnach gut beraten, „die Brechstange bei Einsparungen bei der Bundespolizei wieder einzupacken“. Wenn die Zahl der zurückgewiesenen Migranten weiter steigen solle, müsse sich „die Bundespolizei bei der Finanzierung auf ihren Dienstherrn und die Ampel verlassen können“. (st)