Weil er Bauern zujubelt: Ermittlungen gegen Feuerwehrmann

BERLIN. Die Leitung der Berliner Feuerwehr hat angekündigt, beamtenrechtliche Prüfungen gegen einen Feuerwehrmann einzuleiten. Dieser hatte einem Trecker-Konvoi zugejubelt, als die Bauern auf ihrem Weg zur Protestkundgebung am Brandenburger Tor am Sonntagabend an der Wache in Berlin-Wittenau vorbeifuhren.

Der Mann war vor die Wache getreten, hatte zunächst mit den Händen über dem Kopf geklatscht und dann mehrfach die La Ola gemacht – eine jubelnde Wellenbewegung, wie man sie aus Fußballstadien kennt. Gleichzeitig liefen die Sirenen der Feuerwehrautos, die in der Halle standen.

Ein Video davon, das offenbar ein ebenso begeisterter Kollege aufnahm, ist auf YouTube zu sehen. Es wurde inzwischen mehr als 7.000 Mal angeschaut.

Diese Sympathiebekundung hat nun Folgen. Ein Sprecher der Berliner Feuerwehr-Leitung teilte mit: „Die zuständige Fachabteilung prüft den Sachverhalt nun, um zu klären, inwieweit hier ein Verstoß gegen beamtenrechtliche Regelungen vorliegt.“

Grundsätzlich seien Beamte während des Dienstes zur Neutralität verpflichtet, erklärte der Sprecher. Von den 5.790 Mitarbeitern der Berliner Feuerwehr seien rund 5.200 verbeamtet. (fh)