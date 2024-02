Union zerstreitet sich über mögliche Koalition mit den Grünen

Die jüngsten Äußerungen von Merz reihen sich in sein wechselhaftes Verhältnis zu den Grünen ein. Im Jahr 2020 hatte er für Schwarz-Grün in einem Interview mit dem Spiegel plädiert. Als damaliger Kandidat für den Parteivorsitz habe er sich zugetraut, das Unionsprofil in einer solchen Konstellation „klar erkennbar“ zu machen, da eine Umweltpolitik nur mit einer „intelligenten Verbindung“ von Ordnungsrecht und Marktwirtschaft erfolgreich sein könne. Drei Jahre später bekräftigte er während des Wahlkampfs in Bayern: „Diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein.“ (kuk)