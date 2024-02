Sparkasse (Symbildbild): Was hat es mit dem Drohschreiben auf sich? Foto: picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Überweisungen an die AfD? Sparkasse äußert sich zu Drohbrief

Ein Bürger überweist eine Spende an die AfD und traut seinen Augen nicht. Einen Tag später schreibt ihm die Sparkasse: „Stellen Sie bitte im eigenen Interesse solche Zahlungen ein.“ Der Brief ist nach JF-Informationen echt. Was hat es damit auf sich?