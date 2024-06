Totgeprügelter Philippos: Jetzt sprechen seine Eltern

Anzeige

BAD OEYNHAUSEN. Die Eltern des am Dienstag verstorbenen Philippos T. haben sich in einem Interview zum Tod ihres Sohnes geäußert. „Das war für mich kaltblütiger Mord. Ich kann es nicht fassen, daß mein Sohn ermordet worden ist“, sagte die Mutter Joanna S. bei RTL. Der 20 Jahre alte Philippos war am Abend des 22. Juni von einer zehnköpfigen Gruppe junger Männer im Kurpark Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen angegriffen und dabei so schwer verletzt worden, daß er drei Tage später im Krankenhaus verstarb.

„Wir haben alles versucht. Wir haben viel gebetet. Wir haben den Pastor gerufen, Freunde sind in die Kirche gegangen. Leider hat es nichts geholfen“, schilderte die Mutter unter Tränen. Philippos‘ Vater Dimitri T. machte deutlich: „Für mich war und ist eine Welt zusammengebrochen. Ich hätte mir nie vorgestellt, daß so etwas passiert. Mein Sohn war der beste Junge der Welt.“

Philippos‘ Vater: „Sein Leben ging doch gerade erst los“

Gegenüber der Bild beschrieb er seinen Sohn als friedvoll und hilfsbereit. „Er hat sich immer mehr für andere als für sich selbst starkgemacht und ist immer für die Schwachen eingetreten“, führte Dimitri T. aus. Philippos habe gerade eine eigene Wohnung bekommen eine Ausbildung zum Hotelfachmann anfangen wollen. „Sein Leben ging doch gerade erst los. Ich verstehe nicht, daß Menschen so lange auf jemanden einschlagen, bis er so schwer verletzt ist.“

Philippos hatte am Samstagabend die Abiturfeier seiner Schwester besucht. Im Anschluß ging er gemeinsam mit einem Freund in den angrenzenden Kurpark, wo die beiden mit der zehnköpfigen Gruppe junger Männer in Streit gerieten. Laut Polizei soll einer der Männer Philippos von der Gruppe weggezerrt und immer weiter auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, sei die Gruppe geflüchtet. Philippos‘ Freund wurde bei dem Angriff leicht verletzt.

Mordkommission fahndet nach den Tätern

Die Mordkommission „Palais“ der Kripo Bielefeld fahndet noch immer nach den Tätern, gegen die die Staatsanwaltschaft wegen Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Beim Haupttäter soll es sich nach Polizeiangeben um einen 1,76 Meter großen, etwa 20 Jahre alten Mann südländischen Aussehens handeln. Zeugen zufolge soll er einen Oberlippen- und Kinnbart tragen und während der Tat mit einer neon-orangefarbenen Adidas-Trainingsjacke bekleidet gewesen sein.