Ein Dutzend Migranten gehen mit Messern und Macheten aufeinander los

DILLINGEN. Im saarländischen Dillingen sind am Dienstagabend etwa ein Dutzend Migranten – teilweise mit Messern und Macheten – aufeinander losgegangen. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll zunächst eine fünfköpfige Gruppe vor einem Lokal in eine verbale Auseinandersetzung mit einem Paar geraten sein. Im Anschluß schlugen die fünf Männer auf den Mann des Paares ein.

Danach trennten sich zunächst die Wege der Streitparteien. „Kurze Zeit später trafen die fünfköpfige Gruppe und das Pärchen erneut vor dem Lokal aufeinander, wobei beide Parteien von Freunden/Bekannten unterstützt wurden“, heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Polizeibehörde. Inzwischen war die Gruppe auf etwa zehn Personen angewachsen. Auch das Paar hatte anscheinend in der Zwischenzeit Unterstützung gerufen, so daß etwa ein Dutzend Männer mit Macheten, Gürteln, Messern, Stühlen, Tischen und Gläsern aufeinander losgingen.

Weil sich der Gewaltexzeß auflöste, bevor die Polizei vor Ort war, konnten die Beamten lediglich vier Beteiligte feststellen. Bei ihnen handelt es sich um Syrer. (st)