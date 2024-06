Gerüchte und was wirklich dran ist

Die Gerüchteküche in der AfD brodelt: Fällt Parteichef Tino Chrupalla, wie einige Medien es bereits andeuten, auf dem kommenden Parteitag in Essen? JF-Recherchen zeigen ein anderes Bild. Wackeln tut dagegen ein Wunschprojekt eines neuen Netzwerks. Und was ist mit Björn Höcke?