Innenministerium diskutiert über Anti-AfD-Strategie

Baumanns Fraktionskollege Leif-Erik Holm kündigte gegenüber der JUNGEN FREIHEIT an, eine Anfrage an Faeser zu stellen. Konkret wolle man wissen, in welcher Abteilung derjenige arbeite, der eine „Strategie gegen die AfD“ vorgeschlagen habe und wie die Bundesinnenministerin auf den Wunsch reagiert habe.