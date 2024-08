So viel kostete das fragwürdige Sommermärchen-Video

Das Sommermärchen 2006 soll schuld am „Rechtsruck in Deutschland“ sein? Das behauptete die Bundeszentrale für politische Bildung in einem Video und erntete heftige Kritik. Nun äußert sich die Bundesregierung und gibt unter anderem die Kosten für das Skandal-Video preis. Der JF liegen die Informationen exklusiv vor.