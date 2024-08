Schlägerei mit 60 Personen in Schleswig – das sind die Tatverdächtigen

Anzeige

FLENSBURG. Die Polizei in Schleswig hat mit einem Großaufgebot eine Schlägerei zweier Großfamilien unterbunden. Bis zu 60 gewaltbereite Personen hätten sich an der Auseinandersetzung am vergangenen Montagnachmittag beteiligt, teilte die Polizei mit. Auch verschiedene Schlagwerkzeuge seien dabei zum Einsatz gekommen. Erst durch den Einsatz von „starken Polizeikräften“ konnte ein erneutes Aufeinandertreffen unterbunden werden.

Mehrere Personen wurden verletzt. Vier davon mußten ins örtliche Krankenhaus gebracht werden, teilte die Polizeidirektion Flensburg dem Lokalportal foerde.news mit. „Bisher hat sich keiner der Beteiligten zu möglicherweise erlittenen Verletzungen geäußert.“

Hochzeit soll im Zusammenhang mit Schlägerei gestanden haben

Während des Einsatzes nahmen die Beamten fünf Personen in Gewahrsam. „Sie besitzen die syrische Staatsangehörigkeit. Zwei der fünf Personen besitzen ebenfalls die deutsche Staatsangehörigkeit“, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der JUNGEN FREIHEIT mit. Zwei davon seien zudem polizeilich bekannt.

Die Hintergründe der Tat und die Beziehungen der Beschuldigten seien derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Laut Schleswiger Nachrichten soll die Massenprügelei im Zusammenhang mit einer Hochzeit stehen. (kuk)