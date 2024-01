Özdemir besorgt – Bauernpräsident droht Ampel mit weiteren Protesten

Bauernpräsident Joachim Ruckwied (links) und Agrarminister Cem Özdemir (Grüne): So schnell werden die Proteste wohl nicht enden Foto: picture alliance/dpa | Britta Pedersen u, picture-alliance/ dpa | Bernd Weißbrod/JF-Montage

So schnell wollen sich die deutschen Bauern nicht geschlagen geben. Große Sorge bereitet ihre Wut Agrarminister Özdemir. Er sieht gesellschaftlich zerrüttete „Zustände wie in den USA“ am Horizont.