Österreichischer Politiker Grosz wegen Corona-Sprüchen über Söder verurteilt

DEGGENDORF. Das Amtsgericht Deggendorf hat den ehemaligen FPÖ-Politiker Gerald Grosz zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 165 Euro verurteilt, weil er den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder als „Corona-Autokrat“ und „Södolf“ bezeichnete. Die Geldstrafe beläuft sich damit auf insgesamt 14.850 Euro, berichtete die Passauer Neue Presse. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Unterdessen kündigte Grosz, der auch als Kolumnist tätig ist, an, in Berufung zu gehen, notfalls bis vor das Bundesverfassungsgericht.

Ich leiste in Bayern Entwicklungshilfe in Sachen Meinungsfreiheit und Satire in der politischen Debatte. Natürlich traut sich Niemand in Deggendorf gegen Söder zu judizieren. Daher beschreiten wir den Weg notfalls bis nach Karlsruhe. pic.twitter.com/ZdOyIMi2he

— Gerald Grosz (@GeraldGrosz) April 8, 2024