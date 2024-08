Linksradikale verhindern Höcke-Auftritt in Jena

Anzeige

JENA. Linksradikale Demonstranten haben am Dienstag in Jena einen Wahlkampfauftritt von Thüringens AfD-Chef Björn Höcke verhindert. Nach Polizeiangaben hatten schätzungsweise 2.000 Personen gegen die AfD-Veranstaltung demonstriert. Die Beamten sprachen mit Blick auf die Demonstranten von „einem breiten Protestbündnis in Form von mehreren beauflagten Versammlungen“.

Höcke ist heute in #Jena

🔥gescheitert🔥

am Widerstand von Tausenden Demokrat*innen. Auf den blockierten Straßen rund um den Veranstaltungsort herrscht Jubelstimmung.

WIR✨SIND✨MEHR✨ #j2008 pic.twitter.com/lpDE6dxLtY — Lara (@lara_eck) August 20, 2024

Ursprünglich geplant war, daß Höcke zu einem Bürgergespräch in einem Jenaer Stadtteilzentrum erscheint. Die Veranstaltung mußte jedoch aufgrund von Sicherheitsgründen angesichts des massiven Gegenprotests abgesagt werden. Die Demonstrationen waren zwar im Vorfeld angemeldet, jedoch unterschätzte die Polizei die Teilnehmerzahl. Die Beamten meldeten zwölf Straftaten und eine Ordnungswidrigkeit.

Die Bürger des Freistaats Thüringen wählen am 1. September einen Landtag. Höckes AfD steht in dem Bundesland laut aktuellen Umfragen mit 30 Prozent eindeutig als stärkste Kraft da vor der CDU mit 21 Prozent. (st)