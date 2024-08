Kopfschuß-Killer vom Frankfurter Hauptbahnhof ist Türke

Anzeige

FRANKFURT AM MAIN. Ein 54jähriger Türke hat am Dienstag abend am Bahnsteig im Frankfurter Hauptbahnhof einen 27jährigen – ebenfalls türkischer Staatsangehöriger – erschossen. Nach Polizeiangaben „näherte sich der Schütze gegen 21:00 Uhr dem 27jährigen, der am Bahnsteig des Gleises 9 am Frankfurter Hauptbahnhof stand, von hinten und gab mehrere Schüsse aus einer Pistole auf ihn ab“.

Im Anschluß flüchtete der Täter und warf dabei die Tatwaffe weg. Das Opfer verstarb noch am Tatort.

Beamte der Bundespolizei stellten den Tatverdächtigen kurze Zeit später, ebenfalls am Hauptbahnhof. Der 54jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Ermittler konnten die mutmaßliche Tatwaffe finden und sicherstellen.

Über ein mögliches Motiv machte die Polizei bisher keine Angaben. Der 54jährige Türke wird am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Frankfurter Amtsgerichts vorgeführt. Dort wird entschieden, ob der Tatverdächtige in Untersuchungshaft kommt oder nicht. (st)