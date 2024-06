Gewählter AfD-Politiker verliert seine Kirchenämter

Der AfD-Kandidat und Kirchenfunktionär Henry Preuß zieht für die AfD in den Kreistag Ostprignitz-Ruppin ein. Foto: AfD-Ostprignitz-Ruppin/Facebook

Ein Christ mit Leitungsämtern in der Kirche wird für die AfD in einen brandenburgischen Kreistag gewählt. Die EKD wirft ihn rückwirkend raus – wenn ein neues Gesetz in Kraft tritt.