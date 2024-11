Umfrage zeigt krassen Vertrauensverlust in die Meinungsfreiheit

Anzeige

Ein Thema, das die Deutschen spaltet, ist die Meinungsfreiheit. Nicht erst, seit es bei Rentnern morgens an der Tür klopft, weil der Bundeswirtschaftsminister sich von einem Internet-Meme beleidigt fühlt. Die Ergebnisse einer Umfrage für den Insa-Meinungstrend zeigen deutlich: Vor allem die Jungen trauen sich oft nicht zu sagen, was sie wirklich denken. Am wenigsten in ihrer freien Meinungsäußerung eingeschränkt fühlen sich Wähler der Grünen.

Mehr als die Hälfte (53 Prozent) aller Befragten im Alter zwischen 18 und 39 Jahren hatte schon einmal ein Erlebnis, bei dem sie das Gefühl hatten, ihre Meinung nicht frei äußern zu dürfen. Mit zunehmendem Alter nehmen die Hemmungen laut der Umfrage ab. Nur noch jeder Vierte (24 Prozent) der über 70jährigen sah sich schon einmal gezwungen, ein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Unterschiede zwischen Linken und Rechten

Doch nicht nur das Alter entscheidet darüber, wie mutig man hinter seiner Meinung steht. Insa wertete die Antworten auch nach Partei-Anhängerschaft aus – mit brisantem Ergebnis: 74 Prozent der Wähler der AfD sind es, die sich ihre Meinung schon mindestens einmal nicht frei zu sagen getraut haben. Dahinter folgen Anhänger des BSW mit 57 Prozent.

Auf der anderen Seite des politischen Spektrums wähnt man die freie Meinungsäußerung indes nicht in Gefahr. Lediglich 27 Prozent der Grünen traute sich schon einmal nicht, ihre Ansichten zu äußern. Auch CDU/CSU-Wähler machen mit 36 Prozent vergleichsweise selten aus ihrem Herzen eine Mördergrube.

Angst vor Konsequenzen ist weit verbreitet

Wird die Frage vom Befragten weggestellt, sind die Zahlen noch beeindruckender. Gefragt, ob sie denn generell glauben würden, daß sich manche Menschen ihre Meinung aus Angst vor Konsequenzen nicht zu sagen trauen, antworteten insgesamt 74 Prozent mit Ja. Unter Wählern der AfD waren es sogar 91 Prozent. Und auch Wähler des BSW denken zu 90 Prozent, daß es mit der freien Meinungsäußerung nicht so weit her ist.

Welche Koalition sich die Deutschen wünschen

Auch mit Blick auf mögliche Zweier-Koalitionen auf Bundesebene liefert der aktuelle Meinungstrend von Insa spannende Ergebnisse. Am beliebtesten scheint eine Koalition zwischen CDU/CSU und der SPD zu sein. Diese bewerten 22 Prozent mit „gut“ und 34 Prozent mit „schlecht“. Weitere 34 Prozent haben zu dieser Variante gar keine Meinung.

Immerhin fast jeder fünfte Befragte (19 Prozent) gab aber auch an, eine Regierungskoalition aus CDU/CSU und der AfD für „gut“ zu befinden. 55 Prozent finden diese Koalition schlecht. Nur 13 Prozent würden sich eine Zusammenarbeit der Unionsparteien mit den Grünen wünschen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

(rr)