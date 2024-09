Die Klimabüchse aus Karlsruhe

Luisa Neubauer bei der Klageankündigung in Berlin Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Greenpeace, Germanwatch, BUND, Umwelthilfe und andere CO2-Paniker klagen gegen die Klimapolitik Bundesregierung immer wieder vor dem Verfassungsgericht. Was unterscheidet die Klägergruppen? Was treibt sie an? Und wie stehen die Chancen?