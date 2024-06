Der Killer von Bad Oeynhausen ist polizeibekannter Syrer

Anzeige

BAD OEYNHAUSEN. Der 18jährige, den Polizei und Staatsanwaltschaft als „Haupttäter“ von Bad Oeynhausen bezeichnen, ist ein Syrer. Das berichtet die Welt, während die Behörden die Staatsangehörigkeit weiterhin nicht preisgeben wollen. Laut Bild-Zeitung lebt er in einem Asylheim in Bad Oeynhausen.

Der Festgenommene soll Philippos T. Sonntagfrüh so schwer zusammengeschlagen und -getreten haben, daß der 20jährige seinen schwersten Kopfverletzungen am Montag erlag. Er lebt in einem Asylbewerberheim in der Innenstadt des Kurorts.

Syrer fiel mehrfach polizeilich auf

Der Syrer kam 2018 als sogenannter „Schutzsuchender“ mit seiner Familie nach Deutschland. Der Polizei ist er wegen mehrerer Eigentums- und Drogendelikte bekannt.

Der Verdächtige wird heute einem Richter vorgeführt, der darüber entscheidet, ob der 18jährige in Untersuchungshaft kommt. (fh)