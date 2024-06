Aus Angst vor Pro-Palästina-Ausschreitungen: Berliner Gymnasium sagt Abiturfeier ab

BERLIN. Das Berliner Gymnasium Tiergarten hat aus Sorge vor pro-palästinensischen Ausschreitungen die diesjährige Abiturfeier abgesagt. Die Schulleitung wisse „aus sicherer Quelle“, daß für die Veranstaltung „massive konfrontative politische Kundgebungen durch einen großen Teil des diesjährigen Abiturjahrgangs geplant sind“, zitiert der Tagesspiegel aus einem Schreiben der Schule an die Abiturienten und deren Eltern.

Ein weiterer Grund für die Absage bestand demnach darin, daß die Schule am geplanten Veranstaltungsort, dem Kino und Theater „Delphi“ in Charlottenburg, kein Hausrecht hätte ausüben können. Dadurch wäre es beispielsweise nicht möglich gewesen, das Tragen des Palästinensertuches zu untersagen. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober waren die Schulen von Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) genau dazu ermächtigt worden.

Israel hatte nach dem Terrorangriff den Kriegszustand erklärt. Seitdem kommt es in Deutschland immer wieder zu pro-palästinensischen Protesten, die zum Teil gewaltsam verlaufen und von Antisemitismus geprägt sind. Unter anderem besetzten Demonstranten die Freie Universität und die Humboldt-Universität in Berlin. (dh)