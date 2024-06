Klima-Extremisten beschmieren Stonehenge

AMESBURY. Mitglieder der Gruppe „Just Stop Oil“ haben am Mittwoch das Steinmonument Stonehenge in Südengland mit Farbe beschmiert. Die radikale Umweltorganisation veröffentlichte auf der Plattform X ein Video, auf dem zwei Personen auf den weltbekannten Steinkreis zulaufen und dabei eine orangefarbene Substanz versprühen. Auf dem Video ist außerdem zu sehen, daß Besucher des Denkmals versuchen, die Farb-Angreifer von der Attacke abzuhalten.

🚨 BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange

🔥 2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.

🧯 Help us take megalithic action — https://t.co/R20S8YQD1j pic.twitter.com/ufzO8ZiDWu

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) June 19, 2024