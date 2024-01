Anti-Gender-Initiatoren klagen gegen Innenministerium

Eine Stellenanzeige der Deutschen Post, formuliert in Gendersprache: Baden-Württemberg könnte zum bundesweiten Präzedenzfall werden zu Sprachvorschriften in staatlichen Stellen Foto: picture alliance/dpa | Lars Penning

Nun sag, wie hast du's mit dem Gendern? In Baden-Württemberg will eine Initiative die Neumodellierung der Sprache in staatlichen Behörden verbieten und scheitert am CDU-geführten Innenministerium. Doch der Kampf ums Wort beginnt jetzt erst richtig.