Aktionswoche der Bauern legt erste Autobahnen still

Die deutschlandweite Aktionswoche der Bauern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung hat begonnen. Seit den frühen Morgenstunden sind in mehreren Bundesländern Autobahnauffahrten blockiert. Bereits am Sonntagabend versammelten sich Dutzende Traktoren auf der Straße des 17. Juni in Berlin. Ziel ist das Brandenburger Tor, an dem um 12 Uhr eine Kundgebung stattfinden soll.

Ich habe wirklich großen Respekt vor den Menschen, die hier um diese Uhrzeit am Brandenburger Tor ankommen & bei -7 °C viele Stunden warten, bis es losgeht. Die Stimmung ist gut. Viele Bauern trinken zusammen etwas, hupen sich zur Begrüßung an & auch ich werde begrüßt.🙂#B0801 pic.twitter.com/sX6yLBEpmV — Manaf Hassan (@manaf12hassan) January 8, 2024

In Baden-Württemberg blockieren Traktoren und Schlepper an mehreren Stellen nördlich von Stuttgart Autobahnen sowie Bundes- und Landesstraßen. Betroffen sind die A81, B10, B295 und L1100 in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen. Allein in den zwei Landkreisen erwartet die Polizei erwartet rund 1.000 Traktoren. Die Polizei Ulm meldete ebenfalls mehrere Blockaden.

In Rheinland-Pfalz sperren Bauern laut Polizeiberichten sämtliche Autobahnauffahrten um Trier. Die Behörde in Koblenz meldet ebenfalls großflächige Blockaden rund um die Stadt.

Großflächige Blockade in Norddeutschland

Im Norden bringen Traktoren den Verkehr in den Landkreisen Lauenburg und Stormann zum Stocken. Die Landespolizei Schleswig-Holstein meldete, daß der Verkehr um Kiel noch flüssig sei. In Mecklenburg-Vorpommern hingegen sind alle Autobahnauffahrten von hunderten Traktoren blockiert, berichtet die Polizei Rostock. Abfahrten und Autobahnkreuze sind jedoch weiterhin befahrbar.

In Niedersachsen blockieren seit etwa 5 Uhr morgens Bauern Auffahrten und Fahrbahnen. Betroffen sind unter anderem der Wesertunnel nördlich von Bremen sowie Fahrabschnitte der A1 Richtung Hamburg und Osnabrück. Allein in Bremen erwartet die Polizei rund 2.000 Fahrzeuge, die aus dem umliegenden Niedersachsen in die Hansestadt ziehen.

Erster Landkreis sagt Unterricht ab

Der Landkreis Friesland in Niedersachsen sagte wegen der Bauernproteste den Präsenzunterricht für Schüler ab. In Vorpommern-Greifswald und dem Erzgebirgskreis in Sachsen wurden der ÖPNV und Schülerverkehr komplett eingestellt. Trotzdem sollen Schulen in Sachsen offenbleiben. „Die Schulen werden entsprechend der regionalen Beschränkung entscheiden müssen, inwieweit Lernzeit zu Hause angeordnet werden muß“, teilte das Kultusministerium mit.

Weitere Bundesländer kündigten an, das Fehlen aufgrund der Bauernproteste als entschuldigt gelte. In Rheinland-Pfalz werde eine „großzügige Entschuldigungspraxis angewendet“, kündigte das Bildungsministerium an. Bayern und Mecklenburg-Vorpommern erteilten keine pauschale Freistellung. Bei Fehlen müssen sich Schüler – wie bei Krankheit – in der Schule abmelden.

Bauernpräsident: „Es geht um die Zukunft unserer Familien“

Der Bauernpräsident, Joachim Rukwied, bat bereits am Sonntagabend um Verständnis. „Wir wissen, da kommt es natürlich zu Einschränkungen, zu Verkehrsbehinderungen. Deshalb bitte ich die Bevölkerung darum, daß sie Verständnis dafür hat.“ Es gehe „um die Zukunft unserer Bauernfamilien und um die Zukunft der heimischen Erzeugung“, sagte er im ZDF-„heute journal“. Rettungsgassen wolle man bei allen Aktionen freilassen.

Rukwied betonte im ZDF: „Aktionen, die Gewalt mit sich bringen, sind ein No-Go“. Die Landes- und Kreisbauernverbände habe man darauf hingewiesen, friedlich zu demonstrieren. Zudem seien alle Versammlungen angemeldet. Sorgen um Vereinnahmungen des Protestes durch Rechtsaußen teile er nicht. „Wir sind politisch unabhängig“, sagte der Bauernpräsident. „Wir bringen unsere Anliegen mit Nachdruck zum Ausdruck, aber auf Basis der demokratischen Verfassung der Bundesrepublik Deutschland.“ (sv)

Hinweis der Redaktion: Wir ergänzen den Text regelmäßig um weitere Informationen.