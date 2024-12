Jeremy Clarkson, der König der Bauern

Könnte Großbritanniens neue Regierung ausgerechnet an einer geschaßten Fernsehlegende scheitern? Das fragen sich Journalisten, seit Jeremy Clarkson zur Gallionsfigur des zweiten großen Straßenprotests nach Amtsantritt der Regierung Starmer geworden ist: den rund 20.000 Bauern, die gerade durchs Londoner Regierungsviertel zogen.

„Es gibt keine andere Person des öffentlichen Lebens, die so tief in der englischen Psyche verwurzelt ist“, erklärt etwa Politikberater Sebastian Payne. Selbst die neue Tory-Chefin Kemi Badenoch ließ sich auf der Demo sehen, doch der Auftritt des legendären Haudraufs des Autojournalismus überholte sie mit 180 Sachen. Daß Clarkson, „sollte er als Premierminister kandidieren“, das Rennen „mit meilenweitem Vorsprung“ machen würde, hält gar der Spectator für möglich. Doch der bleibt lieber ein Narr, als in die Rolle des Volkstribuns zu schlüpfen.

Närrisches steht ihm ins Gesicht geschrieben. Schon als Schüler versuchte sich der 1960 in Yorkshire Geborene mit Humor den Schikanen der Klassenkameraden zu entziehen. „Ich beschloß früh, jede Regel zu brechen, selbst jene, die sich noch niemand ausgedacht hatte“, bekennt er heute. Am Ende kam der Schulverweis – und er zu einer libertären, mit Hohn und Spott für Autoritäten gespickten Lebenseinstellung.

Anderswo war das Regelbrechen willkommen: Nach ersten Versuchen als Journalist bewarb er sich 1988 bei der BBC-Autosendung „Top Gear“ – und machte aus einem Serviceprogramm eine Kultshow mit witzigen Wuttiraden, wahnsinnigen Wettrennen und weltweitem Millionenpublikum. Es folgte eine Karriere als Kolumnist der Sunday Times sowie des Bild-Pendants The Sun. Darin wütet er temperamentvoll gegen Labour, Ökos, Politische Korrektheit, Steuern und den gängelnden Vater Staat.

