AfD-Kandidat bei Landratswahl in Thüringen deutlich vorn

ERFURT. Deutlicher Vorsprung im ersten Wahlgang: Bei der Landratswahl im thüringischen Saale-Orla-Kreis hat der AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum mit 45,7 Prozent die meisten Stimmen geholt. Deutlich dahinter landete Christian Herrgott (CDU) mit 33,3 Prozent. Die beiden treten in der Stichwahl am 28. Januar gegeneinander an.

Ohne Chancen blieben die für die SPD kandidierende parteilose Regina Butz (14,2 Prozent) und der Linke-Bewerber Ralf Kalich (6,9 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag mit 65,5 Prozent außergewöhnlich hoch. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl in Thüringen 2019 gaben 64,9 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Der 69jährige Amtsinhaber Thomas Fügmann (CDU) durfte aus Altersgründen nicht erneut antreten. Er ist seit 2012 im Amt.

AfD-Kandidat fest im Landkreis verankert

Gewinnt Thrum auch die zweite Runde, wäre der 49jährige nach Robert Sesselmann im Kreis Sonneberg der zweite AfD-Landrat in Thüringen. Im ersten Wahlgang lag der Tischlermeister in 47 der 59 Städte und Gemeinden vorn. In den übrigen zwölf Gemeinden bekam Herrgott die meisten Stimmen.

Thrum ist im Landkreis fest verankert und im dort liegenden Schleiz geboren worden. Heute wohnt er in Hirschberg, nahe der Grenze zu Bayern. Seine politische Betätigung begann der Vater von vier Kindern 2015 als Sprecher der Bürgerbewegung „Wir lieben Hirschberg“.

Bei der Landtagswahl 2019 gewann Thrum den Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I und wurde direkt in den Thüringer Landtag gewählt. (fh)