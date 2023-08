Dieses Urteil ist ein Tiefschlag für den Thüringer Verfassungsschutz

Anzeige

Juristische Ohrfeige für den Thüringer Verfassungsschutz. Das Verwaltungsgericht Gera hat am Donnerstag in einem Eilverfahren entschieden, daß der Widerruf der Waffenerlaubnis für ein Mitglied der Thüringer AfD rechtswidrig war. Das Urteil, das der JUNGEN FREIHEIT in Gänze vorliegt, liest sich dabei wie eine Abrechnung mit dem Thüringer Verfassungsschutz und seinem länger in der Kritik stehenden Präsidenten Stephan Kramer.

Der Kläger ist Mitglied der AfD und damit durch seinen Wohnsitz automatisch Mitglied im Thüringer Landesverband. Seit 2019 besitzt der Thüringer einen sogenannten Kleinen Waffenschein, mit dem es unter anderem erlaubt ist, Pfefferspray oder Schreckschußpistolen mit sich zu führen. Im Juni 2021 beantragt der Sportschütze erfolgreich eine weitergehende Waffenerlaubnis und läßt eine Kurz- und Langwaffe eintragen.

Widerruf der Waffenerlaubnis

Ein Jahr später widerruft das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales, dem auch das Landesamt für Verfassungsschutz untersteht, die Waffenerlaubnis und rechtfertigt dies ausschließlich mit der Mitgliedschaft des Klägers in der Thüringer AfD. Da der Landesverband vom Inlandsgeheimdienst als „erwiesen rechtsextremistisch“ eingeschätzt werde, gebe es nun begründete „Zweifel hinsichtlich einer waffenrechtlichen Zuverlässigkeit“. Der Mann muß seine Waffen und Munition schließlich abgeben, einen Widerspruch lehnt das Amt ab. Daraufhin klagte der Sportschütze mit Unterstützung des AfD-Landesverbandes.

Das Verwaltungsgericht Gera gab dem Mann nun vollumfänglich recht und kassierte das Vorgehen des Thüringer Innenministeriums vorläufig ein. Grundsätzlich hatte sich das Ministerium auf den Landesverfassungsschutzbericht und einen, wie der Kläger meint, „dünnen“ internen Vermerk berufen. Doch diese beiden Schriftstücke liefern laut Gericht „weder für sich noch bei zusammenfassender Würdigung den dafür erforderlichen Grad an Erkenntnisgewißheit“. Gemeint ist die fehlende Gewißheit, daß es sich bei der Thüringer AfD und auch dem Kläger um erwiesene Rechtsextremisten handelt.

Gericht liest Verfassungsschutz die Leviten

Zentraler Bestandteil der Vermerke waren die Äußerungen „eines Landessprechers“ der AfD – gemeint ist offensichtlich Björn Höcke. Diese lassen sich laut den Richtern in Gera aber schon wegen der „komplexen Strukturen politischer Parteien“ nicht automatisch auf den gesamten Landesverband und alle seine etwa 1.200 Mitglieder übertragen.

Vielmehr, so das Gericht, bedürfe es „der Absicherung durch eine eingehende und ausführliche Analyse der entsprechenden programmatischen Aussagen der Partei sowie der Aussagen einer ausreichenden Vielzahl von Funktionären, Mitgliedern oder sonstiger Personen, die der Partei zugerechnet werden können und aus denen eine systematische Verletzung und Missachtung der im Thüringer Verfassungsschutzgesetz genannten Verfassungsgrundsätze folgt“. Dies sei nicht erfolgt. Heißt: Der Verfassungsschutz hat laut den Richtern nicht nachweisen können, daß der gesamte Landesverband und alle Mitglieder der AfD Verfassungsfeinde seien – auch wenn die Äußerungen „eines von zwei Landessprechern“ ein gewisses Indiz seien könnten.

„Mangelhafte qualitative und quantitative“ Arbeit

Auch „die Wiedergabe von lediglich drei vereinzelten programmatischen Aussagen aus dem Wahlprogramm des AfD-Thüringen des Jahres 2019 zur Landtagswahl in Thüringen und der Wiedergabe von ganzen sechs einzelnen Aussagen von vier Funktionären aus vier von derzeit neun Kreisverbänden“ durch das Innenministerium stellt das Gericht nicht zufrieden.

Es urteilt: „Das reicht angesichts der mangelhaften qualitativen und quantitativen Verdichtung nicht aus, eine feststehende Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbands der AfD-Thüringen zu belegen.“ Die Behörde vermittele „dem Leser bei zusammenfassender Würdigung letztlich nur einen, wenn auch nicht unwesentlichen Ausschnitt aus dem Parteileben“, jedoch „nicht jedoch den erforderlichen rechtssicheren Blick auf das Gesamtgeschehen“. Das Amt habe sich nicht die Mühe gemacht, zu prüfen, ob es vielleicht auch noch andere Strömungen im Landesverband gebe.

Auch die vom Verfassungsschutz monierten Stellen aus dem Landeswahlprogramm lassen laut den Richtern nicht automatisch darauf schließen, daß die Partei verfassungsfeindlich agiere. So sei die beispielsweise von der AfD geforderte Absenkung der Versorgungs- und Unterbringungsstandards für Asylbewerber schon deswegen nicht verfassungswidrig, da das Bundesverfassungsgericht nie Mindeststandards festgelegt habe.

Auch Sonneberg spielt eine Rolle

Eine besondere Rolle räumt das Gericht in seiner Entscheidung auch dem Sonneberger AfD-Landrat Robert Sesselmann ein. Daß dieser nach einer Prüfung seiner Verfassungstreue sein Amt weiter ausführen darf, spreche eindeutig gegen die Annahme, „es existiere in diesem Landesverband nur eine einzige, alle anderen dominierende politische Grundausrichtung“.

Alles in allem sei der Entzug der Waffenerlaubnis des Klägers damit rechtswidrig. Da es sich um ein Eilverfahren handelt, gilt die Entscheidung nur bis zu einem Urteil im Hauptsacheverfahren, bei dem der klagende Sportschütze nun gute Chancen haben dürfte.

AfD sieht Urteil als Etappensieg

Der Thüringer AfD-Landessprecher Stefan Möller zeigte sich gegenüber der JUNGEN FREIHEIT zufrieden mit dem Urteil. „Das Gericht hat unter anderem herausgearbeitet, warum die Einstufung konkreter programmatischer Äußerungen des Landesverbands als ‚verfassungsfeindlich‘ unzulässig ist. Anders als im politischen Diskurs genügt es vor Gericht eben nicht mehr, eine vermeintlich verfassungsfeindliche Ausrichtung zu behaupten, wenn damit schwerwiegende Eingriffe in die Grundrechte von Mitgliedern der AfD Thüringen begründet werden sollen.“ Die AfD sehe in der Entscheidung „einen ersten Schritt zum noch fernen Ziel, den politischen Missbrauch des Verfassungsschutzes zu beenden.“

#AfD #Thueringen hat für ein vom #Waffenentzug betroffenes Mitglied ein Eilverfahren vor dem #Verwaltungsgericht #Gera finanziert & unterstützt. Das war ein voller Erfolg. VG Gera hat es sich nicht nehmen lassen, dem #Verfassungsschutz die Leviten zu lesen. Kleiner Auszug: pic.twitter.com/YGCyWLn80G — Stefan Möller🐀 (@MoellerAfD) August 10, 2023

Es ist nicht der erste Fall dieser Art in Deutschland. In zahlreichen Bundesländern wird derzeit AfD-Mitgliedern ihre Waffenerlaubnis entzogen. In Sachsen-Anhalt gewann zuletzt der Magdeburger AfD-Stadtrat Ronny Kumpf sein Verfahren und darf seine Waffenbesitzkarte behalten. (ho)