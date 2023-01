Linksextremisten zünden AfD-Wagen in Berlin an

Wieder schlagen Linksextremisten zu: In der Nacht zum Montag zündeten sie in Berlin-Blankenburg einen Wahlkampf-Wagen der AfD an. Eine Stellungnahme voller Rechtschreibfehler schildert die Tat. Die AfD zeigt sich unerschrocken.