Umfrage sieht massive Gewinne für Aiwangers Freie Wähler

Anzeige

MÜNCHEN. Die Freien Wähler unter Frontmann Hubert Aiwanger steuern nach der sogenannten Flugblatt-Affäre laut einer neuen Umfrage auf ein Rekordergebnis zu. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, käme die Partei laut einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap im Auftrag des Bayerischen Rundfunks auf 17 Prozent der Stimmen. Verglichen mit der letzten Umfrage aus dem Mai sind dies fünf Prozentpunkte mehr und der bisher höchste gemessene Wert.

Ebenfalls zulegen könnte die AfD, die nun auf 13 Prozent taxiert wird. Die CSU liegt mit 36 Prozentpunkten zwar klar in Führung, muß jedoch vergleichen mit Mai drei Punkte abgeben. Die im Bund regierenden Ampel-Parteien verlieren dagegen an Zuspruch und kommen zusammen noch auf etwa ein Viertel der Stimmen. Die FDP wäre mit drei Prozent nicht mehr im Landtag vertreten, die SPD dagegen kann mit neun Prozent auf den Wiedereinzug in den Landtag hoffen.

Die nächste reguläre Landtagswahl findet am 8. Oktober statt. (ho)