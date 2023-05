Zahl der eingebürgerten Syrer steigt rasant

Anzeige







BERLIN. Die Zahl an eingebürgerten Syrern in Berlin hat sich 2022 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Während 2021 noch 605 Personen mit ursprünglich syrischer Staatsbürgerschaft eingebürgert wurden, erhielten 2022 fast 1700 Personen die deutsche Staatsangehörigkeit, berichtet das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. Bei den Türken und Polen, welche die zweit- und drittgrößte Gruppe stellen, sank die Zahl zum Vorjahr leicht, während gleichzeitig fast dreimal so viele Ukrainer eingebürgert wurden wie im Jahr 2021.

In Brandenburg wurden 2022 mit 353 fast viermal so viele Syrer mit einem deutschen Paß ausgestattet wie 2021 (92). Sofern sie keine Leistungen vom Jobcenter oder Sozialamt beziehen oder straffällig geworden sind, erfüllen viele der zwischen 2014 und 2016 eingewanderten Syrer nun die Voraussetzungen für die deutsche Staatszugehörigkeit.

Auch im Freistaat Bayern erhielten 2022 doppelt so viele Syrer einen Personalausweis wie ein Jahr zuvor. Nach Informationen des Innenministeriums stellten sie mit 5.803 Personen die mit Abstand größte Gruppe, gefolgt von Rumänen (2.374) und Türken (2.365). Innenminister Joachim Herrmann (CSU) ließ den Anstieg nicht unkommentiert: „Die Entscheidung für die deutsche Staatsbürgerschaft zeigt, daß diese Menschen in Bayern heimisch geworden sind und sich als Teil unserer Gesellschaft sehen.“