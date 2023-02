Serbe verhaftet: Mindestens zwei deutsche Rentnerinnen tot

Anzeige







SCHWÄBISCH HALL. Polizei und Staatsanwaltschaft sind sich sicher: Ein 31jähriger Serbe hat mindestens zwei deutsche Rentnerinnen im baden-württembergischen Schwäbisch Hall getötet. Das gaben die beiden Behörden am Mittwoch auf einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt. Gegen den Mann erließ das Amtsgericht Haftbefehl wegen Mordes und Totschlags. Eine ganze Region kann nun aufatmen.

Als „brutale und sinnlose Taten“, bezeichnete der zuständige Aalener Polizeipräsident Rainer Möller die Verbrechen an den alten wehrlosen Menschen, die seit Wochen zur „Verunsicherung der Bevölkerung“ geführt hätten. Doch am Dienstag vormittag konnten Spezialkräfte des Polizeipräsidiums den mutmaßlichen Täter widerstandslos in einer Wohnung in Schwäbisch Hall festnehmen.

Weitere Straftaten kommen in Betrachtet

Es besteht dringender Tatverdacht, daß der serbische Staatsbürger zwischen dem 21. und dem 23. Dezember 2022 die 77jährige Witwe Heidemarie K. in ihrer Wohnung ermordet hat. Aus der Wohnung fehlen mehrere hundert Euro, damit wäre das Motiv Habgier. Am 25. Januar 2023 entdeckt eine Nachbarin die Leiche der 89-Jährigen Gertraute N. in deren Wohnung. Auch für diese Tat – nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft ein Totschlag– komme der Serbe in Betracht.

Ebenfalls für einen Überfall mit einer Pistole auf einen 83jährigen Mann am 17. Januar 2023 in Ilshofen könnte der Ausländer verantwortlich sein. Darüber hinaus ermitteln die Beamten Zusammenhänge zu älteren unaufgeklärten Straftaten, insbesondere den Mord an der 94jährigen Elfriede Huchler im Oktober 2020. Hier werden noch DNS-Spuren ausgewertet.

Serbe war 2022 mit Familie nach Deutschland eingereist

Erst 50 dann 75 Beamte bildeten die Soko „Höhe“. Schlußendlich führten ein Phantombild, daß dem Mann stark ähnelt, und die DNS-Spuren auf einem Tatwerkzeug zu dem Serben. Der mache, so Staatsanwalt Harald Lustig, keine Angaben. Es gibt also bisher keine Erkenntnisse zum Motiv.

Der Serbe sei mit seiner Frau und seinen zwei Kindern Anfang Dezember 2022 nach Deutschland eingereist. Er hielt sich mit einem Touristenvisum und ohne Meldeadresse hier auf. (mec)